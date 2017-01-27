Бывшая российская команда "Формулы-1" прекратила существование

С начала января Manor был под внешним управлением агентства FRP Advisory. Официально компания прекратит существование во вторник: до этого момента теоретическая возможность спасения ещё есть. Но большинство из 212 сотрудников уже сегодня были сокращены.

Именно FRP Advisory в 2014 году спасла российскую команду Marussia ("Маруся"), которая в последний момент нашла покупателя, пусть и поменяла название на Manor.

Финансовые проблемы у "конюшни" начались сразу по окончании сезона, который она закончила на последнем месте в Кубке конструкторов. Интересно, что решающим для судьбы Manor было успешное выступление пилота Sauber Фелипе Насра на домашнем Гран-при Бразилии: он набрал 2 очка, позволившие швейцарской команде обогнать Manor в борьбе за 10-е место Кубка и получить заветные призовые.

За всю историю Manor и его предшественники (Virgin и Marussia) набрали в "Формуле-1" 3 очка. В сезоне-2016 это сделал Паскаль Ферляйн, а в 2014 году, как раз в бытность её "Марусей" сразу 2 очка самой слабой команде пелетона принёс Жюль Бьянки, скончавшийся впоследствии после аварии на Гран-при Японии того же года.