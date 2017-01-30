В Петербурге в 45 классах 14 школ и в 16 группах 16 детских садов приостановлен образовательный процесс. Карантин на семь дней введён в связи с отсутствием более 20% детей.

При этом, как сообщили в Роспотребнадзоре, в настоящее время заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в городе находится на неэпидемическом уровне.

Как сообщалось ранее, с начала вспышки заболеваемости ОРВИ от осложнений, вызванных вирусом гриппа, умерло три человека. По данным главного инфекциониста Минздрава РФ по Северо-Западному Федеральному округу Елены Эсауленко, все они умерли в стенах Боткинской больницы.