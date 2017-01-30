В Петербурге из-за гриппа и ОРВИ закрыты 45 классов в 14 школах
Также на карантин на семь дней в городе закрылись 16 групп в 16 детских дошкольных учреждениях.
Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк
В Петербурге в 45 классах 14 школ и в 16 группах 16 детских садов приостановлен образовательный процесс. Карантин на семь дней введён в связи с отсутствием более 20% детей.
При этом, как сообщили в Роспотребнадзоре, в настоящее время заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в городе находится на неэпидемическом уровне.
Как сообщалось ранее, с начала вспышки заболеваемости ОРВИ от осложнений, вызванных вирусом гриппа, умерло три человека. По данным главного инфекциониста Минздрава РФ по Северо-Западному Федеральному округу Елены Эсауленко, все они умерли в стенах Боткинской больницы.