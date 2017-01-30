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Опубликовано 30 января 2017, 21:59

Военные самолёты США и Швеции провели разведку рядом с границами РФ

Сообщается, что такие воздушные суда используются для перехвата и анализа переговоров, для разведки местонахождения и режима работы средств управления войсками, ПВО и авиации.

Самолёты ВВС США и Швеции 30 января приблизились к морским границам Калининградской области. Об этом сообщили западные СМИ.

Сообщается, что американский разведывательный самолёт RC-135W вылетел с авиабазы в Великобритании и провёл разведку на границах Калининградской области со стороны Балтийского моря. Воздушное судно находилось на высоте примерно в 10 тысяч метров. Вблизи границ РФ самолёт провёл около двух часов.

В то же самое время радары засекли ещё один разведывательный самолёт у границ РФ — шведский Gulfstream 4. Он держался на высоте 12 тысяч метров и также действовал над акваторией Балтики.

Напомним, накануне стало известно, что Лондон впервые со времён холодной войны отправляет боевой корабль в Чёрное море.

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