Эксперты рынка назвали странным законопроект, запрещающий скидки на алкоголь

Ранее с такой идеей выступил депутат Госдумы Владимир Сысоев. По его мнению, эта мера поможет снизить уровень алкоголизации населения.

Запретить скидки на алкоголь — это странное предложение, заявил Лайфу председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Ранее с такой инициативой выступил депутат Владимир Сысоев.

— Это крайне странное предложение, потому что государством установлена минимальная розничная цена на алкоголь. Ниже этой цены алкоголь реализовываться не может. Если скидка потенциально сетью и предлагается, то только на дорогой товар. Вряд ли зависимые от алкоголя люди берут дорогие напитки. Я не вижу большой необходимости в этом решении. Просто нужно разделить этот алкоголь на категории и посмотреть, кто является потребителем в каждой из категорий, — сказал Карпов.

В свою очередь, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз заявил Лайфу, что цены на алкоголь в России и так слишком высокие.

— Алкоголь в западном мире в 10 раз дешевле, чему нас, притом пьют они столько же, сколько и россияне: 13 литров спирта на душу населения. Я думаю, что его инициатива — это не более чем пиар-акция. У нас и так алкоголь очень дорогой, и так травятся люди спиртосодержащими настойками, давайте усугубим ситуацию, — сказал Дробиз.

В России уровень потребления алкоголя на душу населения — 13 литров

Фото: © L!FE/владимир Суворов