Песков: Надеемся, что у ополченцев хватит боеприпасов для отражения агрессии ВСУ

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, на сколько, по мнению представителей Кремля, хватит боеприпасов у ополчения ЛНР и ДНР.

Надеемся, что у ополченцев хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооружённых сил Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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— Мы не занимаемся подсчётом боеприпасов, — сказал Песков, отметив, что в Кремле надеются, что их будет достаточно для отражения агрессии Киева.