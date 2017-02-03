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Опубликовано 3 февраля 2017, 12:00

Песков: Надеемся, что у ополченцев хватит боеприпасов для отражения агрессии ВСУ

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, на сколько, по мнению представителей Кремля, хватит боеприпасов у ополчения ЛНР и ДНР.

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Надеемся, что у ополченцев хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооружённых сил Украины,

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

— Мы не занимаемся подсчётом боеприпасов, — сказал Песков, отметив, что в Кремле надеются, что их будет достаточно для отражения агрессии Киева.

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе, которая обострилась за последние несколько дней. По словам российского лидера, обстрел однозначно начался с украинской стороны. А причины происходящего Владимир Путин связал с тем, что официальный Киев сейчас остро нуждается в деньгах.

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Александр Юнашев
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