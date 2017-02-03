Песков: Надеемся, что у ополченцев хватит боеприпасов для отражения агрессии ВСУ
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, на сколько, по мнению представителей Кремля, хватит боеприпасов у ополчения ЛНР и ДНР.
Надеемся, что у ополченцев хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооружённых сил Украины,
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
— Мы не занимаемся подсчётом боеприпасов, — сказал Песков, отметив, что в Кремле надеются, что их будет достаточно для отражения агрессии Киева.
Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Донбассе, которая обострилась за последние несколько дней. По словам российского лидера, обстрел однозначно начался с украинской стороны. А причины происходящего Владимир Путин связал с тем, что официальный Киев сейчас остро нуждается в деньгах.