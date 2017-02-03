На совещании у Кузнецовой обсудили необходимость реформы системы изъятия детей
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В обсуждении вопроса участвовали представители Министерства образования, Совета Федерации, Следственного комитета России, а также члены общественных организаций.
На совещании уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка по вопросу проведения в регионах РФ мониторинга практики изъятия несовершеннолетних из семьи обсудили необходимость усовершенствовать Семейный кодекс и другие законы, позволяющие изымать детей из семьи, рассказала Лайфу присутствовавшая на совещании член Общественного совета по защите семейных ценностей при аппарате детского омбудсмена Элина Жгутова.
Требуют усовершенствования Семейный кодекс и другие законы, позволяющие разлучать детей с родителями, требуется пересмотреть критерии оценки семьи на предмет благополучия,
член Совета при аппарате детского омбудсмена Элина Жгутова.
Она пояснила, что на совещании присутствовали представители Министерства образования, Следственного комитета России, Совета Федерации и общественных организаций.
— Выработали резолюцию, что надо положение вещей менять, — подчеркнула Жгутова.
Совещание прошло в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина. По итогам большой пресс-конференции президент поручил Министерству труда и соцзащиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребёнка проанализировать практику изъятия детей из семьи.