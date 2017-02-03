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Регион
Опубликовано 3 февраля 2017, 15:56

На совещании у Кузнецовой обсудили необходимость реформы системы изъятия детей

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В обсуждении вопроса участвовали представители Министерства образования, Совета Федерации, Следственного комитета России, а также члены общественных организаций.

На совещании уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка по вопросу проведения в регионах РФ мониторинга практики изъятия несовершеннолетних из семьи обсудили необходимость усовершенствовать Семейный кодекс и другие законы, позволяющие изымать детей из семьи, рассказала Лайфу присутствовавшая на совещании член Общественного совета по защите семейных ценностей при аппарате детского омбудсмена Элина Жгутова.

Требуют усовершенствования Семейный кодекс и другие законы, позволяющие разлучать детей с родителями, требуется пересмотреть критерии оценки семьи на предмет благополучия,

член Совета при аппарате детского омбудсмена Элина Жгутова.

Она пояснила, что на совещании присутствовали представители Министерства образования, Следственного комитета России, Совета Федерации и общественных организаций.

— Выработали резолюцию, что надо положение вещей менять, — подчеркнула Жгутова.

Совещание прошло в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина. По итогам большой пресс-конференции президент поручил Министерству труда и соцзащиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребёнка проанализировать практику изъятия детей из семьи.

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