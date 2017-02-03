На совещании у Кузнецовой обсудили необходимость реформы системы изъятия детей

В обсуждении вопроса участвовали представители Министерства образования, Совета Федерации, Следственного комитета России, а также члены общественных организаций.

На совещании уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка по вопросу проведения в регионах РФ мониторинга практики изъятия несовершеннолетних из семьи обсудили необходимость усовершенствовать Семейный кодекс и другие законы, позволяющие изымать детей из семьи, рассказала Лайфу присутствовавшая на совещании член Общественного совета по защите семейных ценностей при аппарате детского омбудсмена Элина Жгутова.

Требуют усовершенствования Семейный кодекс и другие законы, позволяющие разлучать детей с родителями, требуется пересмотреть критерии оценки семьи на предмет благополучия, член Совета при аппарате детского омбудсмена Элина Жгутова.