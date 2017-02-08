В Посольстве РФ в Нигерии назвали возможные сроки освобождения моряков

Подобные ситуации достаточно типичны, их разрешение требует времени, подчеркнул сотрудник диппредставительства.

Освобождение российских моряков, которых захватили пираты, может занять от нескольких дней до нескольких недель, сообщил пресс-атташе Посольства России в Нигерии Артём Романов.

— Это достаточно типичная ситуация. За день она не разрешается, обычно освобождение занимает несколько дней как минимум, а то и недели, — сказал Романов.

Он уточнил, что посольство уже связалось с властями Нигерии, чтобы установить, где находятся пленные моряки. Нападение, как пояснил пресс-аташе, произошло около 10 утра 5 февраля по местному времени.

В МИД РФ в свою очередь заверили, что дипломаты находятся в контакте с представителями власти Нигерии и представителями судовладельца, чтобы ускорить освобождение моряков.