Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2017, 13:23

В Посольстве РФ в Нигерии назвали возможные сроки освобождения моряков

Фото: &copy; facebook.com/Embassy-of-Russia-in-Nigeria

Фото: © facebook.com/Embassy-of-Russia-in-Nigeria

Подобные ситуации достаточно типичны, их разрешение требует времени, подчеркнул сотрудник диппредставительства.

Освобождение российских моряков, которых захватили пираты, может занять от нескольких дней до нескольких недель, сообщил пресс-атташе Посольства России в Нигерии Артём Романов.

— Это достаточно типичная ситуация. За день она не разрешается, обычно освобождение занимает несколько дней как минимум, а то и недели, — сказал Романов.

Он уточнил, что посольство уже связалось с властями Нигерии, чтобы установить, где находятся пленные моряки. Нападение, как пояснил пресс-аташе, произошло около 10 утра 5 февраля по местному времени.

В МИД РФ в свою очередь заверили, что дипломаты находятся в контакте с представителями власти Нигерии и представителями судовладельца, чтобы ускорить освобождение моряков.

В плену у пиратов находятся семеро россиян и один гражданин Украины — члены экипажа судна BBC Caribbean.

BannerImage
Ксения Кияница
  • Новости
  • Нигерия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar