В Госдуме ответили на переименование Музея русского искусства в Киеве
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Зампред Комитета по культуре Владимир Бортко заявил, что русское искусство имеет мировое значение.
Русское искусство не исчезнет от переименования музея в Киеве, заявил Лайфу заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ, режиссёр Владимир Бортко.
— Я думаю, они хотят внести туда ещё кое-какие картинки другие и назвать просто картинной галереей, чтобы слова "русский" не было и не было русского искусства. Но оно есть. И называйте хоть так, хоть эдак, а оно никуда не денется, потому что оно великое — не потому, что оно русское, а потому, что оно имеет мировое значение, — сказал Бортко.
Ранее стало известно, что постоянная Комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование Национального музея русского искусства в Киевскую галерею.