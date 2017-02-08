В Госдуме ответили на переименование Музея русского искусства в Киеве

— Я думаю, они хотят внести туда ещё кое-какие картинки другие и назвать просто картинной галереей, чтобы слова "русский" не было и не было русского искусства. Но оно есть. И называйте хоть так, хоть эдак, а оно никуда не денется, потому что оно великое — не потому, что оно русское, а потому, что оно имеет мировое значение, — сказал Бортко.