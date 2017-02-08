Депутат Госдумы о предложении отказаться от ЧМ по биатлону: Это просто кидалово

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи Дмитрий Свищев напомнил, что подготовка к таким важным соревнованиям ведётся не один год.

Международный союз биатлонистов предложил Союзу биатлонистов России до 24 февраля добровольно отказаться от чемпионата мира, который должен был пройти в Тюмени в 2021 году. В противном случае в IBU заявили, что сами лишат город этих важных соревнований.

В комментарии Лайфу Дмитрий Свищев назвал такое предложение кидаловым и отметил, что перед началом строительства стадиона с той же международной федерацией согласовывалось, какие соревнования будут на нём проходить.

— Когда планировалось стадион строить, с международной федерацией оговаривалось, что здесь будут проходить такие-то международные соревнования. И, конечно, я считаю, что это кидалово, когда у нас забирают право на проведение чемпионата мира. Причём здесь пострадали и жители Тюменской области, и дети, которые пришли заниматься, — отметил он.

Он отметил, что российский союз биатлонистов находится в сложном положении в связи с произошедшим. При этом Свищев призвал отстаивать интересы России и отечественного спорта.

— Миллионы долларов, которые потрачены на строительство стадиона, кто-то должен компенсировать. Кто компенсирует моральный ущерб, который получил весь российский спорт, — сказал он, отметив, что не видит реальной возможности отстоять чемпионат мира.