Слуцкий готовит аналитическую записку для лондонского "Челси"

Слухи о возможном сотрудничестве Слуцкого и "Челси" появились почти сразу после того, как в декабре 2016 года по окончании матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" 45-летний российский специалист оставил пост главного тренера ЦСКА.

По данным источников, близких к окружению экс-наставника сборной России, с селекционным отделом "Челси" Слуцкого свёл известный футбольный функционер и агент Герман Ткаченко. Несмотря на то что в лондонском клубе отрицают факт контактов с российским тренером, ему в январе был заказан аналитический отчёт о наиболее перспективных игроках РФПЛ.

В частности, о молодёжной команде ЦСКА, которая минувшей осенью произвела фурор в юношеской Лиге чемпионов. Напомним, один футболист той команды — Фёдор Чалов — был перемещён в основу красно-синих ещё при Слуцком. А второй — Тимур Жамалетдинов — наигрывается сейчас новым тренером ЦСКА Виктором Гончаренко на зимних сборах и на днях, по данным Лайфа, договорился с клубом о новом контракте.

Для самого Слуцкого взаимодействие с "Челси" в плоскости молодёжного футбола интересно в том числе и в связи с открытой недавно в Волгограде Академии ЦСКА его имени, где он курирует все методические процессы.

Параллельно Ткаченко, по информации Лайфа, подбирает для Слуцкого работу за рубежом в качестве главного тренера. Поиск ведётся в английском и голландском чемпионатах. Но приоритет, конечно, отдаётся Британии. Там за Слуцким тоже пристально следят: накануне известное издание The Telegraph посвятило россиянину статью, назвав его самым недооценённым тренером Европы, заслуживающим право получить шанс в Премьер-лиге.