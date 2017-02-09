Авторы Mass Effect: Andromeda усложнят моральный выбор игроков

Одной из отличительных особенностей серии Mass Effect была моральная система, в которой игрок зарабатывал очки "парагона" или "ренегата" в зависимости от того, какие решения он принимал на сюжетных развилках. В Andromeda разработчики решили отказаться от этой системы и дать игроку больше свободы выбора.

В интервью Official Xbox Magazine креативный директор Mass Effect: Andromeda Мак Уолтерс рассказал , что подвигло команду на эту перемену. По его словам, большинство игроков просто решали, что "будут играть за парагона", и на протяжении трилогии выбирали в диалогах реплики синего цвета — те, что дают очки "парагона". Чёткое деление реплик на "положительные" и "отрицательные" лишало игрока необходимости обдумывать решения.