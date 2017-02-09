Авторы Mass Effect: Andromeda усложнят моральный выбор игроков
Система диалогов в Mass Effect: Andromeda откажется от явно обозначенных "хороших" и "плохих" вариантов ответа.
Одной из отличительных особенностей серии Mass Effect была моральная система, в которой игрок зарабатывал очки "парагона" или "ренегата" в зависимости от того, какие решения он принимал на сюжетных развилках. В Andromeda разработчики решили отказаться от этой системы и дать игроку больше свободы выбора.
В интервью Official Xbox Magazine креативный директор Mass Effect: Andromeda Мак Уолтерс рассказал, что подвигло команду на эту перемену. По его словам, большинство игроков просто решали, что "будут играть за парагона", и на протяжении трилогии выбирали в диалогах реплики синего цвета — те, что дают очки "парагона". Чёткое деление реплик на "положительные" и "отрицательные" лишало игрока необходимости обдумывать решения.
В Mass Effect: Andromeda будет четыре тональности ответов, каждый из которых может привести к непредсказуемым последствиям
Таким образом, игроку придётся гадать, какую реакцию вызовет каждый из предложенных вариантов. Особенности характера собеседника и ситуация, в которой находятся герои, будут влиять на то, к чему может привести ваше решение. Уолтерс сказал, что в игре будет от двух до четырёх вариантов развития одной и той же сцены.
Mass Effect: Andromeda выйдет на PC, PS4 и Xbox One 21 марта 2017 года.