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Регион
Опубликовано 10 февраля 2017, 12:12

Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей

Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Он считает, что это повысит продуктивность палаты, так как депутаты не будут уезжать домой в регионы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на заседании Государственной думы выступил с предложением избирать в депутаты палаты только жителей Москвы. Такую необычную идею он выдвинул, когда шла дискуссия об эффективности работы Думы.

— Мы избраны депутатами Государственной думы. Я бы вообще убрал неделю работы в регионах. Мы здесь должны сидеть. Страна ждёт наших законов. Работать с избирателями в парламентские каникулы летом. Мы приехали сюда только законами заниматься, — сказал лидер партии.

Говоря о своих коллегах из регионов, он предположил, что они пользуются неделей для работы с избирателями в личных целях — чтобы побыть с семьёй.

Они семьи не перевозят сюда, им хочется полмесяца находиться там, с семьёй. Это вполне нормальное состояние. Для этого нужно быть депутатами областных парламентов. А сюда, в центр, в Москву, давайте избирать только москвичей,

Владимир Жириновский, депутат Госдумы.

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Анастасия Цапиева
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