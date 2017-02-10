Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей

Он считает, что это повысит продуктивность палаты, так как депутаты не будут уезжать домой в регионы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на заседании Государственной думы выступил с предложением избирать в депутаты палаты только жителей Москвы. Такую необычную идею он выдвинул, когда шла дискуссия об эффективности работы Думы.

— Мы избраны депутатами Государственной думы. Я бы вообще убрал неделю работы в регионах. Мы здесь должны сидеть. Страна ждёт наших законов. Работать с избирателями в парламентские каникулы летом. Мы приехали сюда только законами заниматься, — сказал лидер партии.

Говоря о своих коллегах из регионов, он предположил, что они пользуются неделей для работы с избирателями в личных целях — чтобы побыть с семьёй.