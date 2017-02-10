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Регион
Опубликовано 10 февраля 2017, 13:15

Депутат попросил не измерять эффективность работы Госдумы "жопочасами"

Фото: &copy;L!FE

Фото: ©L!FE

Народный избранник от КПРФ считает, что работа парламентариев не сводится к пленарным заседаниям.

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Коломейцев призвал коллег не измерять эффективность работы палаты "жопочасами" — временем, которое они проводят на пленарном заседании. Так народный избранник высказался сегодня при обсуждении регламента Думы.

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Регламент — это упорядочение нашей работы, чтобы мы не болтали о чём не попадя, а более конкретно рассматривали вопросы. Вообще-то не согласен с насиживанием жопочасов, хотя сижу тут больше других. Вы поймите, работа депутата — не только голосовать. Работа депутата — готовить законопроекты,

Николай Коломейцев, депутат Госдумы.

Коллеги восприняли высказывание коллеги с юмором. Так, спикер Госдумы в шутку предложил ему обсудить на фракции возможность введения такой меры эффективности палаты в регламент.

— По поводу времени измерения эффективности работы Думы: обсудите, пожалуйста, направьте. Если фракция примет эту единицу, будем рассматривать и введём эту норму в регламент, — сказал Вячеслав Володин с улыбкой.

Ранее сегодня лидер ЛДПР предлагал избирать в Госдуму только москвичей, так как, по его мнению, депутаты из регионов используют время на встречу с избирателями для отсиживания дома с семьёй.

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Анастасия Цапиева
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