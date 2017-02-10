Депутат попросил не измерять эффективность работы Госдумы "жопочасами"
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Народный избранник от КПРФ считает, что работа парламентариев не сводится к пленарным заседаниям.
Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Коломейцев призвал коллег не измерять эффективность работы палаты "жопочасами" — временем, которое они проводят на пленарном заседании. Так народный избранник высказался сегодня при обсуждении регламента Думы.
Регламент — это упорядочение нашей работы, чтобы мы не болтали о чём не попадя, а более конкретно рассматривали вопросы. Вообще-то не согласен с насиживанием жопочасов, хотя сижу тут больше других. Вы поймите, работа депутата — не только голосовать. Работа депутата — готовить законопроекты,
Николай Коломейцев, депутат Госдумы.
Коллеги восприняли высказывание коллеги с юмором. Так, спикер Госдумы в шутку предложил ему обсудить на фракции возможность введения такой меры эффективности палаты в регламент.
— По поводу времени измерения эффективности работы Думы: обсудите, пожалуйста, направьте. Если фракция примет эту единицу, будем рассматривать и введём эту норму в регламент, — сказал Вячеслав Володин с улыбкой.
Ранее сегодня лидер ЛДПР предлагал избирать в Госдуму только москвичей, так как, по его мнению, депутаты из регионов используют время на встречу с избирателями для отсиживания дома с семьёй.