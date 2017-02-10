Депутат попросил не измерять эффективность работы Госдумы "жопочасами"

Народный избранник от КПРФ считает, что работа парламентариев не сводится к пленарным заседаниям.

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Коломейцев призвал коллег не измерять эффективность работы палаты "жопочасами" — временем, которое они проводят на пленарном заседании. Так народный избранник высказался сегодня при обсуждении регламента Думы.

Регламент — это упорядочение нашей работы, чтобы мы не болтали о чём не попадя, а более конкретно рассматривали вопросы. Вообще-то не согласен с насиживанием жопочасов, хотя сижу тут больше других. Вы поймите, работа депутата — не только голосовать. Работа депутата — готовить законопроекты, Николай Коломейцев, депутат Госдумы.

Коллеги восприняли высказывание коллеги с юмором. Так, спикер Госдумы в шутку предложил ему обсудить на фракции возможность введения такой меры эффективности палаты в регламент.

— По поводу времени измерения эффективности работы Думы: обсудите, пожалуйста, направьте. Если фракция примет эту единицу, будем рассматривать и введём эту норму в регламент, — сказал Вячеслав Володин с улыбкой.