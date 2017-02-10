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Опубликовано 10 февраля 2017, 10:23

Глава МИД Литвы приехал в Авдеевку в поисках "российской агрессии"

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приехал в Авдеевку в поисках последствий от якобы российской агрессии. Об этом сообщается в "Твиттере" украинского внешнеполитического ведомства.

Несмотря на то что Линкявичюс отправился искать признаки "российской агрессии", в Авдеевке стоят именно украинские танки. Стоит отметить, что это является прямым нарушением минских договорённостей. Более того, наблюдатели ОБСЕ также подтверждали наличие боевой техники у линии фронта.

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Янковская Ольга
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