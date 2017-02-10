Mass Effect: Andromeda будет похожа на "Ведьмака"

Похождения Геральта вдохновили разработчиков на создание стороннего контента новой части космической саги.

Игра Mass Effect: Andromeda впервые в серии получит обширные локации, напоминающие те, что были в Dragon Age: Inquisition в своё время. Это вызвало беспокойства у фанатов, однако разработчики оперативно отреагировали на реакцию геймеров.

В недавнем интервью изданию PC Gamer UK авторы сообщили, что команда "подходит к аспекту полного прохождения совершенно иным образом, учитывая опыт Inquisition". Разработчики из BioWare смотрели и на другие ролевые проекты, среди которых был "Ведьмак 3: Дикая охота".

Авторы Mass Effect: Andromeda не хотят повторять ошибки других RPG Фото: © wikipedia.org

Ранее разработчики сообщили, что в новой части космической саги будет усложнён моральный выбор. В частности, система диалогов в Andromeda откажется от явно обозначенных "хороших" и "плохих" вариантов ответа.