Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля 2017, 11:58

Mass Effect: Andromeda будет похожа на "Ведьмака"

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Похождения Геральта вдохновили разработчиков на создание стороннего контента новой части космической саги.

Игра Mass Effect: Andromeda впервые в серии получит обширные локации, напоминающие те, что были в Dragon Age: Inquisition в своё время. Это вызвало беспокойства у фанатов, однако разработчики оперативно отреагировали на реакцию геймеров.

В недавнем интервью изданию PC Gamer UK авторы сообщили, что команда "подходит к аспекту полного прохождения совершенно иным образом, учитывая опыт Inquisition". Разработчики из BioWare смотрели и на другие ролевые проекты, среди которых был "Ведьмак 3: Дикая охота".

image

Авторы Mass Effect: Andromeda не хотят повторять ошибки других RPG

Фото: © wikipedia.org

Ранее разработчики сообщили, что в новой части космической саги будет усложнён моральный выбор. В частности, система диалогов в Andromeda откажется от явно обозначенных "хороших" и "плохих" вариантов ответа.

Игра Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • masseffect
  • ведьмак
  • dragonage
  • cdprojekt
  • bioware
  • masseffectandromeda
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar