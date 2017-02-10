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Регион
Опубликовано 10 февраля 2017, 16:34

Госдума в первом чтении запретила экстремистам учреждать СМИ

Фото: flickr.com/Michael

Фото: flickr.com/Michael

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли пакет законопроектов, которые уточняют процесс регистрации СМИ. В частности, они одобрили поправку, которая запрещает экстремистам учреждать новые издания.

Кроме того, учредителями СМИ не могут выступать люди с судимостью за совершённые преступления против государства. Также это запрещается тем, кто совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, связанное с нарушением закона о СМИ.

В поправках также предусмотрено введение государственной пошлины за выдачу разрешения на продажу зарубежных периодических печатных изданий в России.

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Анастасия Цапиева
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