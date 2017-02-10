Милонов предложил закрыть эротические СМИ, чтобы повысить рождаемость

Мы сейчас можем спасти десятки, сотни тысяч российских семей от разводов, от трагедий, от конфликтов, если мы скажем, что мы в нашем обществе более не поддерживаем это. У нас чем больше эротики в обществе, чем больше легализации этого блуда, тем меньше рождается детей,