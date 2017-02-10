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Регион
Опубликовано 10 февраля 2017, 16:55

Милонов предложил закрыть эротические СМИ, чтобы повысить рождаемость

Фото: &copy; L!FE/Александр Гальперин

Фото: © L!FE/Александр Гальперин

По его мнению, такие средства массовой информации являются причиной многих ссор и разводов.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что в России нужно закрыть СМИ эротической тематики, чтобы стимулировать рождаемость. С таким предложением он выступил на пленарном заседании во время обсуждения правительственных законопроектов, уточняющих процедуру регистрации СМИ.

— Если мы рассматриваем СМИ как вид полезной деятельности для общества, то какую пользу приносят так называемые эротические СМИ? — задался вопросом Милонов.

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Мы сейчас можем спасти десятки, сотни тысяч российских семей от разводов, от трагедий, от конфликтов, если мы скажем, что мы в нашем обществе более не поддерживаем это. У нас чем больше эротики в обществе, чем больше легализации этого блуда, тем меньше рождается детей,

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ

Принятые в первом чтении документы предполагают увеличение госпошлины для массмедиа рекламного и эротического характера, при этом её уменьшение для СМИ образовательного назначения, а также СМИ для детей и инвалидов.

Выступая на заседании в Госдуме, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин рассказал, что в России сейчас около 90 тысяч СМИ. Каждый год процедуру регистрации проходит порядка трёх тысяч новых.

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Анастасия Цапиева
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