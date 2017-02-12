Над Mass Effect Andromeda работают авторы Battlefield, FIFA и Need for Speed
В процессе создания продолжения культовой серии ролевых игр компания Electronic Arts привлекла лучших специалистов из всех принадлежащих ей студий.
Согласно материалу, опубликованному в свежем выпуске британского журнала Play, за искусственный интеллект врагов в новой игре отвечали создатели движка Frostbite — шведы из студии DICE, известные также по шутерам франшизы Battlefield. У них же была позаимствована механика стрельбы, выводящая геймплей на качественно новый уровень.
Кроме них в работе над Andromeda приняли участие разработчики серии Need for Speed, взявшие на себя наземный транспорт, создатели гольф-симулятора PGA Tour, поработавшие над космической флорой, а также аниматоры из команды авторов FIFA. Последние оказали огромную помощь BioWare, впервые использовавших полный захват движений актёров.
Для создания новой Mass Effect американское издательство привлекло свои лучшие умы
Напомним, что релиз Mass Effect Andromeda состоится уже в следующем месяце, а именно 21 марта, на Xbox One, PlayStation 4 и PC. В ближайшее время на всех вышеназванных платформах состоится бета-тестирование мультиплеера игры, регистрация на которое закрылась в минувшую пятницу.