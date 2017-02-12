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Опубликовано 12 февраля 2017, 07:15

Над Mass Effect Andromeda работают авторы Battlefield, FIFA и Need for Speed

В процессе создания продолжения культовой серии ролевых игр компания Electronic Arts привлекла лучших специалистов из всех принадлежащих ей студий.

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Согласно материалу, опубликованному в свежем выпуске британского журнала Play, за искусственный интеллект врагов в новой игре отвечали создатели движка Frostbite — шведы из студии DICE, известные также по шутерам франшизы Battlefield. У них же была позаимствована механика стрельбы, выводящая геймплей на качественно новый уровень.

Кроме них в работе над Andromeda приняли участие разработчики серии Need for Speed, взявшие на себя наземный транспорт, создатели гольф-симулятора PGA Tour, поработавшие над космической флорой, а также аниматоры из команды авторов FIFA. Последние оказали огромную помощь BioWare, впервые использовавших полный захват движений актёров.

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Для создания новой Mass Effect американское издательство привлекло свои лучшие умы

Фото: © wikipedia.org

Напомним, что релиз Mass Effect Andromeda состоится уже в следующем месяце, а именно 21 марта, на Xbox One, PlayStation 4 и PC. В ближайшее время на всех вышеназванных платформах состоится бета-тестирование мультиплеера игры, регистрация на которое закрылась в минувшую пятницу.

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Александр Крушин
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