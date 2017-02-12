Над Mass Effect Andromeda работают авторы Battlefield, FIFA и Need for Speed

Согласно материалу, опубликованному в свежем выпуске британского журнала Play, за искусственный интеллект врагов в новой игре отвечали создатели движка Frostbite — шведы из студии DICE, известные также по шутерам франшизы Battlefield. У них же была позаимствована механика стрельбы, выводящая геймплей на качественно новый уровень.

Кроме них в работе над Andromeda приняли участие разработчики серии Need for Speed, взявшие на себя наземный транспорт, создатели гольф-симулятора PGA Tour, поработавшие над космической флорой, а также аниматоры из команды авторов FIFA. Последние оказали огромную помощь BioWare, впервые использовавших полный захват движений актёров.

Для создания новой Mass Effect американское издательство привлекло свои лучшие умы Фото: © wikipedia.org