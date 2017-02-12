СМИ посчитали доходы Квята

Российский пилот "Формулы-1", выступающий за команду "Торо Россо", заработал 940 тысяч евро по контракту.

С таким результатом, по рейтингу Motorsport-Total, Даниил Квят разделил 16-е и 18-е места с Джолионом Палмером из "Рено" и Маркусом Эрикссоном из "Заубера".

Motorsport-Total подсчитал доходы российского пилота "Формулы-1" Даниила Квята. Стоимость его контракта составляет 940 тысяч евро Фото: © РИА Новости / Александр Романов