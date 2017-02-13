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Опубликовано 13 февраля 2017, 14:18

Electronic Arts сделает из стримеров космонавтов

Специальный проект Andromeda Initiative оказался не просто сбором контактов для рассылки.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Electronic Arts в рамках своего специального проекта, который был анонсирован в сентябре 2016 года, отобрала из числа ведущих каналов на YouTube и Twitch шестерых человек. Им предстоит стать "первопроходцами".

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Кадр видео Mass Effect/Скриншот © L!FE

Шесть человек из Великобритании, Германии, Польши, Испании и Франции отправятся в Европейское космическое агентство ESA, где в течение трёх дней пройдут настоящую предполётную подготовку.

Репортажи о том, как ведущие справляются с испытаниями, появятся на их каналах и в новостях об игре Mass Effect: Andromeda.

Игра Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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