Electronic Arts сделает из стримеров космонавтов
Специальный проект Andromeda Initiative оказался не просто сбором контактов для рассылки.
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Компания Electronic Arts в рамках своего специального проекта, который был анонсирован в сентябре 2016 года, отобрала из числа ведущих каналов на YouTube и Twitch шестерых человек. Им предстоит стать "первопроходцами".
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Кадр видео Mass Effect/Скриншот © L!FE
Шесть человек из Великобритании, Германии, Польши, Испании и Франции отправятся в Европейское космическое агентство ESA, где в течение трёх дней пройдут настоящую предполётную подготовку.
Репортажи о том, как ведущие справляются с испытаниями, появятся на их каналах и в новостях об игре Mass Effect: Andromeda.
Игра Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.