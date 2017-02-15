Лучший тренер Европы, о которого вытерли ноги в "Спартаке"
Лайф вспоминает главные вехи в карьере баскского специалиста Унаи Эмери, которого после феноменального разгрома "Барселоны" (4:0) вполне можно называть лучшим футбольным тренером Европы последних лет.
Начал свою тренерскую карьеру Унаи Эмери рано — в 32 года. И уже через 4 года получил работу в "Валенсии", одном из главных клубов Испании. В "Валенсии" баск заслужил звание лучшего молодого испанского тренера, выиграв подряд три бронзы при безраздельно доминировавших "Реале" и "Барселоне".
А запомнился он прежде всего своей эмоциональностью у бровки — и по сей день Эмери нарезает у поля не меньше километров, чем пробегают за матч большинство игроков РФПЛ. С кем только Унаи не сравнивали: и с самолётом, и с Рокки Бальбоа...
В 2012 году Эмери заметили в "Спартаке", из которого после 4 лет работы ушёл тренер-гендиректор Валерий Карпин, некогда игравший в Испании и знавший баска лично.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Начал наставник-легионер в "Спартаке" удивительно хорошо: первый гол его новыми подопечными был забит уже на 8-й секунде дебютного официального матча, затем было разгромлено "Динамо" (4:0), а потом красно-белые вернулись после нескольких лет в Лигу чемпионов, выиграв путёвку в групповой турнир в противостоянии с турецким "Фенербахче".
Болельщики красно-белых, казалось, поверили: вот оно, долгожданное превращение любимой команды в настоящий европейский клуб. И посвящали Эмери подборки с лучшими его танцами в технической зоне.
Но с каждым месяцем положение Эмери становилось всё более тяжёлым. Возможно, проблемой стала пресловутая разница в менталитете и нежелание баска пользоваться необходимым в России "кнутом". Да и укрепить авторитет у болельщиков не получилось — в самом принципиальном для красно-белых матче против ЦСКА Эмери проиграл 0:2. После чего пошёл "заливать" горе в один из столичных ресторанов в компании с таинственной незнакомкой.
Противоположное мнение: наставнику объективно не хватало поддержки в администрации клуба — экс-тренер Валерий Карпин остался генеральным директором.
В итоге после двух ноябрьских поражений, от "Барселоны" (0:3) и "Динамо" (1:5), Эмери был уволен. Решение Леонида Федуна озвучивал, что символично, как раз Карпин.
Прощальный матч так и не ставшего своим Эмери против "Динамо" сопровождала череда странных обстоятельств. Игроки "Спартака" ошибались в простейших позициях, а после игры красно-белых во время увольнения тренера у раздевалки поджидала пицца.
А от Артёма Дзюбы баск и вовсе удостоился ставшего крылатым эпитета "тренеришка". Заметим, что на момент увольнения Эмери взял больше очков в чемпионате 2012/13, чем в предыдущем — Карпин, доработавший до конца сезона.
После такой пощёчины в России карьера Унаи Эмери взлетела на новый уровень — он словно оттолкнулся от спартаковского дна. 42-летнего специалиста приняла на работу "Севилья", с которой он взял три подряд Лиги Европы, став первым тренером, выигравшим три еврокубковых турнира за три сезона, и завершив победное шествие победой над "Ливерпулем" другого "особенного" европейского тренера — Юргена Клоппа.
Было понятно, что экс-спартаковец перерос уровень крепких середняков в Испании, и летом 2016 года он перебрался в ПСЖ — клуб с амбициями и финансами, позволяющими выиграть более престижный еврокубок — Лигу чемпионов.
В чемпионате парижане сейчас идут вторыми, а в первом же официальном матче ПСЖ взяли Суперкубок. Тактические уроки, которые не удалось донести до игроков "Спартака", во Франции показывают по телевидению.
Как показал вчерашний матч против "Барселоны", уроки его нынешние подопечные усваивают отлично. Возможно, именно сейчас "тренеришка" идёт к своему очередному европейскому титулу и тому, чтобы снять все вопросы о лучшем тренере континента на данный момент.