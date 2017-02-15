Лучший тренер Европы, о которого вытерли ноги в "Спартаке"

Начал свою тренерскую карьеру Унаи Эмери рано — в 32 года. И уже через 4 года получил работу в "Валенсии", одном из главных клубов Испании. В "Валенсии" баск заслужил звание лучшего молодого испанского тренера, выиграв подряд три бронзы при безраздельно доминировавших "Реале" и "Барселоне". А запомнился он прежде всего своей эмоциональностью у бровки — и по сей день Эмери нарезает у поля не меньше километров, чем пробегают за матч большинство игроков РФПЛ. С кем только Унаи не сравнивали: и с самолётом, и с Рокки Бальбоа...

В 2012 году Эмери заметили в "Спартаке", из которого после 4 лет работы ушёл тренер-гендиректор Валерий Карпин, некогда игравший в Испании и знавший баска лично.

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Начал наставник-легионер в "Спартаке" удивительно хорошо: первый гол его новыми подопечными был забит уже на 8-й секунде дебютного официального матча, затем было разгромлено "Динамо" (4:0), а потом красно-белые вернулись после нескольких лет в Лигу чемпионов, выиграв путёвку в групповой турнир в противостоянии с турецким "Фенербахче". Болельщики красно-белых, казалось, поверили: вот оно, долгожданное превращение любимой команды в настоящий европейский клуб. И посвящали Эмери подборки с лучшими его танцами в технической зоне.

Но с каждым месяцем положение Эмери становилось всё более тяжёлым. Возможно, проблемой стала пресловутая разница в менталитете и нежелание баска пользоваться необходимым в России "кнутом". Да и укрепить авторитет у болельщиков не получилось — в самом принципиальном для красно-белых матче против ЦСКА Эмери проиграл 0:2. После чего пошёл "заливать" горе в один из столичных ресторанов в компании с таинственной незнакомкой.

Противоположное мнение: наставнику объективно не хватало поддержки в администрации клуба — экс-тренер Валерий Карпин остался генеральным директором. В итоге после двух ноябрьских поражений, от "Барселоны" (0:3) и "Динамо" (1:5), Эмери был уволен. Решение Леонида Федуна озвучивал, что символично, как раз Карпин.

Прощальный матч так и не ставшего своим Эмери против "Динамо" сопровождала череда странных обстоятельств. Игроки "Спартака" ошибались в простейших позициях, а после игры красно-белых во время увольнения тренера у раздевалки поджидала пицца.

А от Артёма Дзюбы баск и вовсе удостоился ставшего крылатым эпитета "тренеришка". Заметим, что на момент увольнения Эмери взял больше очков в чемпионате 2012/13, чем в предыдущем — Карпин, доработавший до конца сезона.

После такой пощёчины в России карьера Унаи Эмери взлетела на новый уровень — он словно оттолкнулся от спартаковского дна. 42-летнего специалиста приняла на работу "Севилья", с которой он взял три подряд Лиги Европы, став первым тренером, выигравшим три еврокубковых турнира за три сезона, и завершив победное шествие победой над "Ливерпулем" другого "особенного" европейского тренера — Юргена Клоппа.

Было понятно, что экс-спартаковец перерос уровень крепких середняков в Испании, и летом 2016 года он перебрался в ПСЖ — клуб с амбициями и финансами, позволяющими выиграть более престижный еврокубок — Лигу чемпионов. В чемпионате парижане сейчас идут вторыми, а в первом же официальном матче ПСЖ взяли Суперкубок. Тактические уроки, которые не удалось донести до игроков "Спартака", во Франции показывают по телевидению.