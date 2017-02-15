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Опубликовано 15 февраля 2017, 09:06

В Mass Effect: Andromeda не будет открытого мира

Фото: &copy; facebook.com/masseffect

Фото: © facebook.com/masseffect

Однако представители BioWare заявили, что и полностью линейной назвать игру будет нельзя.

Продюсер Mass Effect: Andromeda Майк Гэмбл рассказал, что в игре не будет открытого мира, добавив, что и полностью линейной новый проект BioWare также назвать нельзя.

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Я не стал бы называть Andromeda игрой с открытым миром. Мне нравится термин "игра-исследование". Но концепция с напряжённой сюжетной линией никуда не делась,

Майк Гэмбл, продюсер Mass Effect: Andromeda.

Напомним, в Mass Effect: Andromeda разработчики использовали ту же структуру игрового процесса, что и в предыдущих частях серии. Как и в оригинальной трилогии, поверх сюжета будет "натянут" уровень исследования. Игроки смогут изучать космос, однако в основном придётся передвигаться на своём Nomad по поверхности доступных планет.

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Mass Effect: Andromeda станет игрой-исследованием.

Фото: © facebook.com/masseffect

Игра Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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