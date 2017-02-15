В Mass Effect: Andromeda не будет открытого мира

Однако представители BioWare заявили, что и полностью линейной назвать игру будет нельзя.

Продюсер Mass Effect: Andromeda Майк Гэмбл рассказал, что в игре не будет открытого мира, добавив, что и полностью линейной новый проект BioWare также назвать нельзя.

Я не стал бы называть Andromeda игрой с открытым миром. Мне нравится термин "игра-исследование". Но концепция с напряжённой сюжетной линией никуда не делась, Майк Гэмбл, продюсер Mass Effect: Andromeda.

Напомним, в Mass Effect: Andromeda разработчики использовали ту же структуру игрового процесса, что и в предыдущих частях серии. Как и в оригинальной трилогии, поверх сюжета будет "натянут" уровень исследования. Игроки смогут изучать космос, однако в основном придётся передвигаться на своём Nomad по поверхности доступных планет.

Mass Effect: Andromeda станет игрой-исследованием. Фото: © facebook.com/masseffect