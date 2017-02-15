В Mass Effect: Andromeda не будет открытого мира
Фото: © facebook.com/masseffect
Однако представители BioWare заявили, что и полностью линейной назвать игру будет нельзя.
Продюсер Mass Effect: Andromeda Майк Гэмбл рассказал, что в игре не будет открытого мира, добавив, что и полностью линейной новый проект BioWare также назвать нельзя.
Я не стал бы называть Andromeda игрой с открытым миром. Мне нравится термин "игра-исследование". Но концепция с напряжённой сюжетной линией никуда не делась,
Майк Гэмбл, продюсер Mass Effect: Andromeda.
Напомним, в Mass Effect: Andromeda разработчики использовали ту же структуру игрового процесса, что и в предыдущих частях серии. Как и в оригинальной трилогии, поверх сюжета будет "натянут" уровень исследования. Игроки смогут изучать космос, однако в основном придётся передвигаться на своём Nomad по поверхности доступных планет.
Mass Effect: Andromeda станет игрой-исследованием.
Фото: © facebook.com/masseffect
Игра Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.