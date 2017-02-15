Сервис Origin Access станет бесплатным на семь дней
Фото: © Electronic Arts Inc.
Компания Electronic Arts анонсировала бесплатный пробный доступ к сервису Origin Access.
Годовая подписка Origin Access стоит 249 рублей в месяц или 1199 рублей в год. Однако сейчас при оформлении подписки предлагается опробовать семидневную версию без необходимости внесения денежных средств.
Electronic Arts позволит бесплатно опробовать популярные игры
Скриншот сайта origin.com
При подписке пользователи получают доступ к огромному количеству игр, среди которых есть Star Wars: Battlefront, Mirror's Edge Catalyst, серии Mass Effect и Battlefield, Dragon Age и Dead Space, а также многие другие.
Ранее сообщалось, что подписчики Origin Access получат возможность сыграть в Mass Effect: Andromeda на неделю раньше релиза, начиная с 16 марта. Ранний доступ ограничен десятью часами игры. Предложение актуально для пользователей Xbox One и ПК. Сама же игра выйдет 21 марта на перечисленных ранее платформах и PlayStation 4.