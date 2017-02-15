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Опубликовано 15 февраля 2017, 12:55

Сервис Origin Access станет бесплатным на семь дней

Фото: &copy;&nbsp;Electronic Arts Inc.

Фото: © Electronic Arts Inc.

Компания Electronic Arts анонсировала бесплатный пробный доступ к сервису Origin Access.

Годовая подписка Origin Access стоит 249 рублей в месяц или 1199 рублей в год. Однако сейчас при оформлении подписки предлагается опробовать семидневную версию без необходимости внесения денежных средств.

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Electronic Arts позволит бесплатно опробовать популярные игры

Скриншот сайта origin.com

При подписке пользователи получают доступ к огромному количеству игр, среди которых есть Star Wars: Battlefront, Mirror's Edge Catalyst, серии Mass Effect и Battlefield, Dragon Age и Dead Space, а также многие другие.

Ранее сообщалось, что подписчики Origin Access получат возможность сыграть в Mass Effect: Andromeda на неделю раньше релиза, начиная с 16 марта. Ранний доступ ограничен десятью часами игры. Предложение актуально для пользователей Xbox One и ПК. Сама же игра выйдет 21 марта на перечисленных ранее платформах и PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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