СМИ: Марию Максакову исключат из "Единой России"

В партии отмечают, что не знали о наличии у оперной певицы двойного гражданства.

Бывшего депутата Госдумы Марию Максакову собираются исключить из "Единой России". Как пояснил секретарь московского отделения ЕР Андрей Метельский, в партии узнали, что у оперной певицы есть немецкое гражданство, что противоречит уставу и не соответствует статусу члена "Единой России". Об этом сообщают СМИ.

Метельский добавил, что даже если Максакова будет не согласна с этим решением, то она может подать жалобу в вышестоящие инстанции. Секретарь московского отделения ЕР также добавил, что бывший депутат обманывала своих однопартийцев, когда скрывала наличие немецкого гражданства. Кроме того, саму ситуацию он назвал крайне некрасивой.

— Как вы понимаете, мы принимали её в партию, а не на работу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая. Мы основываемся на тех данных, которые даёт кандидат, и не проверяем через правоохранительные органы или каким-то ещё образом, — пояснил Метельский.