В Госдуме назвали провокацией слова сенатора Мёрфи о новых санкциях против РФ

Член Комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев прокомментировал Лайфу заявление американского сенатора Криса Мёрфи, который не исключил введение новых санкций в отношении России.

— Заявления каких-то сенаторов — это политический самообман. Это от бессилия. Давление на Трампа, чтобы он принимал какие-то решения. Не надо провоцироваться. Трамп с Путиным когда встретятся, всё встанет на свои места. И разные провокации — это абсолютно очевидная вещь сейчас, — отметил он.

Шхагошев подчеркнул, что сейчас главы различных стран пытаются как можно быстрее встретиться с Трампом. Он отметил, что Россия в этой "эстафете" не участвует.