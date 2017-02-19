Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 февраля 2017, 17:00

Первая официальная гонка беспилотников завершилась аварией

DevBot. Фото: Roborace DevBot Development Car

DevBot. Фото: Roborace DevBot Development Car

Заезды преподносились организаторами как первые официальные гонки беспилотников.

В аргентинском Буэнос-Айресе первая гонка беспилотных автомобилей (Roborace) окончилась аварией. Гонка проходила по тому же маршруту, где проводится регулярный этап гонок электрокаров серии Formula E, сообщает Electrek.

В заездах участвовали всего две машины — Devbot 2 и Devbot 1. Они, а точнее, их искусственный интеллект, активно боролись на трассе, местами болиды развивали скорость до 185 км/ч. Но в какой-то момент один из автомобилей потерял на повороте управление и влетел в отбойник. Как заявляют организаторы, удар не был достаточно серьёзным, чтобы пострадал человек внутри машины.

BannerImage
Макс Котиков
  • Новости
  • беспилотники
  • Формула-1
  • Авто
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar