Первая официальная гонка беспилотников завершилась аварией
DevBot. Фото: Roborace DevBot Development Car
Заезды преподносились организаторами как первые официальные гонки беспилотников.
В аргентинском Буэнос-Айресе первая гонка беспилотных автомобилей (Roborace) окончилась аварией. Гонка проходила по тому же маршруту, где проводится регулярный этап гонок электрокаров серии Formula E, сообщает Electrek.
Papelón de un vehículo autónomo en Puerto Madero: el Roborace sin conductor chocó contra la estatua de Lola Mora— Autoblog Argentina (@Autoblogcomar) February 18, 2017
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В заездах участвовали всего две машины — Devbot 2 и Devbot 1. Они, а точнее, их искусственный интеллект, активно боролись на трассе, местами болиды развивали скорость до 185 км/ч. Но в какой-то момент один из автомобилей потерял на повороте управление и влетел в отбойник. Как заявляют организаторы, удар не был достаточно серьёзным, чтобы пострадал человек внутри машины.