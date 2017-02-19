Первая официальная гонка беспилотников завершилась аварией

В заездах участвовали всего две машины — Devbot 2 и Devbot 1. Они, а точнее, их искусственный интеллект, активно боролись на трассе, местами болиды развивали скорость до 185 км/ч. Но в какой-то момент один из автомобилей потерял на повороте управление и влетел в отбойник. Как заявляют организаторы, удар не был достаточно серьёзным, чтобы пострадал человек внутри машины.