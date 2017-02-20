В "Единой России" прокомментировали скандал с "двойным" гражданством Кобзона
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Ранее в СМИ появилась информация, что в партии задумались об исключении народного артиста СССР из Госдумы.
Россия не признавала самопровозглашённую ДНР в качестве независимого государства, поэтому наличие паспорта республики у Иосифа Кобзона не означает наличие двойного гражданства, рассказал Лайфу первый заместитель руководителя ЦИК "Единой России" Константин Мазуревский.
— Кобзон — гражданин России, не имеет иностранного гражданства. Нужно понимать разницу между признанием документов и статуса государства. В этом смысле ДНР не считается иностранным государством в России, никаких нарушений со стороны Кобзона допущено не было, — отметил Мазуревский.
Ранее агентство FlashNord распространило информацию о том, что в "Единой России" якобы задумались об исключении Кобзона из Госдумы за наличие двойного гражданства, что запрещено российским законодательством. 25 июня 2016 года депутат получил паспорт ДНР.
Ранее Владимир Путин подписал указ о "временном, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" признании выданных на территориях ЛНР и ДНР документов. Согласно документу, граждане Украины, имеющие паспорта ДНР и ЛНР, могут въезжать в Россию без виз.