ZeniMax вновь подала на Facebook в суд
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Игровой издатель хочет добиться прекращения использования своего программного обеспечения в продуктах Oculus VR, сообщает Reuters.
В документах, поданных в далласский суд, содержится требование запретить использование интеллектуальной собственности ZeniMax в продуктах Oculus VR. В частности, речь идёт о программном обеспечении Oculus и инструментах SDK, которые уже были переданы некоторым игровым разработчикам.
ZeniMax намерена запретить использование фрагментов своего кода в программном обеспечении для Oculus Rift
Как отмечает Reuters, удовлетворение требований истца значительно сократит количество игр, доступных для гарнитуры Oculus Rift. Подобный поворот событий станет серьёзным ударом по Facebook Inc., которая имеет большие планы, связанные с использованием технологий виртуальной реальности.
В начале февраля 2017 года суд присяжных в Далласе (штат Техас) вынес решение, согласно которому Oculus VR, принадлежащая Facebook Inc., должна выплатить $500 млн в пользу компании ZeniMax. По мнению истца, в Oculus VR использовали её ключевые технологии при разработке гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift.