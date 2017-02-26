Звезда сериала "Игра престолов" появится в Mass Effect: Andromeda
Фото: © AP/FOTOLINK
Британская актриса озвучила одну из героинь новой игры серии Mass Effect от студии BioWare.
Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в телевизионном сериале "Игра престолов" и Крессиду в фильме "Голодные игры: Сойка-пересмешница", озвучила Лекси Т'Перро — азари-врача на "Гиперионе" в игре Mass Effect: Andromeda.
Натали Дормер озвучила героиню в Mass Effect: Andromeda
Фото: © AP/FOTOLINK
При работе над ролью актриса встретилась с одним из своих партнёров по "Игре престолов". Об этом она рассказала в видео ниже.
Я испытала совершенно непередаваемые чувства, услышав в наушниках голос Гетина Энтони. Он тоже работает над озвучкой этой игры. Как будто Ренли Баратеон и Маргери Тирелл пытаются примерить другие судьбы
Натали Дормер, актриса
Игра Mass Effect: Andromeda выходит 23 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.