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Опубликовано 26 февраля 2017, 05:42

Звезда сериала "Игра престолов" появится в Mass Effect: Andromeda

Фото: &copy;&nbsp;AP/FOTOLINK

Фото: © AP/FOTOLINK

Британская актриса озвучила одну из героинь новой игры серии Mass Effect от студии BioWare.

Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в телевизионном сериале "Игра престолов" и Крессиду в фильме "Голодные игры: Сойка-пересмешница", озвучила Лекси Т'Перро — азари-врача на "Гиперионе" в игре Mass Effect: Andromeda.

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Натали Дормер озвучила героиню в Mass Effect: Andromeda

Фото: © AP/FOTOLINK

При работе над ролью актриса встретилась с одним из своих партнёров по "Игре престолов". Об этом она рассказала в видео ниже.

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Я испытала совершенно непередаваемые чувства, услышав в наушниках голос Гетина Энтони. Он тоже работает над озвучкой этой игры. Как будто Ренли Баратеон и Маргери Тирелл пытаются примерить другие судьбы

Натали Дормер, актриса

Игра Mass Effect: Andromeda выходит 23 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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