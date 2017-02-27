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Опубликовано 27 февраля 2017, 13:55

Автор Mass Effect: Andromeda назвал игру "космическим порно"

Фото: &copy; Flickr/BTNHD

Фото: © Flickr/BTNHD

Разработчики из BioWare продолжают привлекать внимание игроков к своему новому проекту.

Главный менеджер студии BioWare Арин Флинн назвал Mass Effect: Andromeda "космическим порно". По словам разработчика, новая часть серии похвастается не только сценами, где герои будут частично обнажены, но и совершенно голыми персонажами.

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В Mass Effect: Andromeda будет много эротики

Фото: © Flickr/BTNHD

Когда фанаты предположили, что Флинн шутит, он заверил в серьёзности своих слов и ещё раз подчеркнул, что это "самая настоящая космическая порноэротика".

Ранее на эту тему высказывался Майкл Гэмбл — продюсер проекта. Он заявил, что переспать в игре можно будет со множеством персонажей, а сам секс "очень хорош".

Игра Mass Effect: Andromeda выходит 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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