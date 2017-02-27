Автор Mass Effect: Andromeda назвал игру "космическим порно"

Разработчики из BioWare продолжают привлекать внимание игроков к своему новому проекту.

Главный менеджер студии BioWare Арин Флинн назвал Mass Effect: Andromeda "космическим порно". По словам разработчика, новая часть серии похвастается не только сценами, где герои будут частично обнажены, но и совершенно голыми персонажами.

В Mass Effect: Andromeda будет много эротики Фото: © Flickr/BTNHD

Когда фанаты предположили, что Флинн шутит, он заверил в серьёзности своих слов и ещё раз подчеркнул, что это "самая настоящая космическая порноэротика".

Ранее на эту тему высказывался Майкл Гэмбл — продюсер проекта. Он заявил, что переспать в игре можно будет со множеством персонажей, а сам секс "очень хорош".