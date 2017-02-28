Гоночный беспилотник дебютировал в Барселоне

На выставке Mobile World Congress в Барселоне был представлен беспилотный автомобиль Roborace.

В новой гоночной серии для беспилотников будут принимать участие электромобили. Машины получили четыре электромотора мощностью по 300 кВт каждый, которые питаются за счёт батареи на 540 кВт/ч.

Фото: © Roborace

Благодаря использованию углепластика пятиметровые машины весят менее тонны, а проработанная аэродинамика позволяет беспилотникам развивать скорость до 320 км/ч. Для позиционирования на трассе и совершения манёвров болиды оснащаются лидарами, видеокамерами, многочисленными датчиками и высокопроизводительными процессорами для обработки полученных данных.

Фото: © Roborace