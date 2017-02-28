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Опубликовано 28 февраля 2017, 10:29

Гоночный беспилотник дебютировал в Барселоне

Фото: &copy; Roborace

Фото: © Roborace

На выставке Mobile World Congress в Барселоне был представлен беспилотный автомобиль Roborace.

В новой гоночной серии для беспилотников будут принимать участие электромобили. Машины получили четыре электромотора мощностью по 300 кВт каждый, которые питаются за счёт батареи на 540 кВт/ч.

Фото: © Roborace

Фото: © Roborace

Благодаря использованию углепластика пятиметровые машины весят менее тонны, а проработанная аэродинамика позволяет беспилотникам развивать скорость до 320 км/ч. Для позиционирования на трассе и совершения манёвров болиды оснащаются лидарами, видеокамерами, многочисленными датчиками и высокопроизводительными процессорами для обработки полученных данных.

Фото: © Roborace

Фото: © Roborace

Ранее Лайф сообщал, что первая официальная гонка двух беспилотных машин Roborace, состоявшаяся в Буэнос-Айресе, закончилась аварией одной из машин.

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Максим Вершинин
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