Lexus построил купе RC F для гонок

Спортивная модель Lexus RC F GT3 будет выступать в гонках в США, Японии и Европе.

Премьера гоночного купе Lexus RC F GT3, который будет выступать в соревнованиях минимум на трёх континентах, состоится на автосалоне в Женеве. Автомобиль с двигателем V8 5.4, мощностью более 500 л. с. 1300-килограммовый спорткар получился почти на 500 кг легче базовой модели весом 1,79 тоны за счёт широкого использования углепластика в конструкции кузова и отказа от ненужных для гоночной машины элементов. Автомобиль стал чуть длиннее, шире и ниже дорожного купе.

Вместо восьмиступенчатой АКПП на RC F GT3 установлена шестиступенчатая секвентальная коробка передач. Объём двигателя и его мощность выросли относительно базового Lexus. Вместо пятилитрового V8 мощностью 477 л. с. установлен V8 5.4, отдача которого превышает 500 л. с.