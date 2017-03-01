Ранние игроки Mass Effect: Andromeda могут не получить релизное обновление

Подписчики Origin Access смогут начать играть в Mass Effect: Andromeda раньше остальных, но они могут не дождаться первого обновления.

Недавно диски с Mass Effect: Andromeda ушли в печать, а BioWare объявила, что разработчики трудятся над обновлением первого дня, которое исправит некоторые ошибки финальной версии игры.

Ведущий дизайнер игры Ян Фрейзер сообщил, что команда разработчиков старается успеть выпустить исправление к выходу в EA Access и Origin Access.