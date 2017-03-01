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Опубликовано 1 марта 2017, 06:44

Ранние игроки Mass Effect: Andromeda могут не получить релизное обновление

Фото: &copy; Flickr/Ryan Somma

Фото: © Flickr/Ryan Somma

Подписчики Origin Access смогут начать играть в Mass Effect: Andromeda раньше остальных, но они могут не дождаться первого обновления.

Недавно диски с Mass Effect: Andromeda ушли в печать, а BioWare объявила, что разработчики трудятся над обновлением первого дня, которое исправит некоторые ошибки финальной версии игры.

Ведущий дизайнер игры Ян Фрейзер сообщил, что команда разработчиков старается успеть выпустить исправление к выходу в EA Access и Origin Access.

Позже заявление Фрейзера прокомментировал продюсер Mass Effect: Andromeda Майкл Гэмбл. По его словам, команда BioWare действительно хочет выпустить обновление для ранних игроков, но возможно, что оно задержится.

Подписчики EA Access и Origin Access смогут начать играть в Mass Effect: Andromeda на Xbox One и PC уже 16 марта. Полноценный релиз для PC, PS4 и Xbox One, в свою очередь, состоится 23 марта этого года.

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Станислав Погорский
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