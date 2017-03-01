Сыграйте в это немедленно! Главные новинки марта

Правда, разобрать до винтика роботических динозавров из Horizon: Zero Dawn, поглазеть на исподнее девушки-андроида из Nier: Automata и в который уж раз в роли эльфа Линка спасти королевство Хайрул смогут только владельцы консолей. Но и у компьютерных игроков всё равно нет повода вешать носы. Почему — объясняет дайджест Лайфа.

Horizon: Zero Dawn

Платформы: PlayStation 4.

Дата выхода: 1 марта.

Правила жизни в мире, где живёт девушка Элой, суровы и просты. В лачуге живи, листком подтирайся — раз. Чем больше робот, тем громче он падает — два. Раньше был Facebook, теперь копьё да лук — три. Мало того что общество, в котором выросла героиня Horizon: Zero Dawn, скатилось до первобытно-общинного строя, а по земле рыщут звероподобные машины, так ещё и судьба самой рыжей егозы заложила крутой вираж. Ведь её, как нежелательного ребёнка с пробелами в происхождении, выдворили из племени, поэтому её воспитанием занялся матёрый траппер — точно такой же изгой. Но времена меняются: вчерашний маргинал, Элой, получает шанс исследовать загадки мира и дать человечеству надежду.

Комментарий Лайфа: Произведение Guerrilla Games причиняет радость сразу по нескольким фронтам. Здесь вам и открытый мир с руинами древних цивилизаций — отрада тепличного расхитителя гробниц, и сражения с разумными механизмами, для каждого из которых нужен свой подход. Тому отстреливаем из лука баки с топливом, а этого надо рубить в ближнем бою. Добавьте сюда и то, что разработчики рассказывают историю длиною в жизнь, а не просто боевой фельетон про дикарей в шкурах. Очень убедительный и красивый эксклюзив для PlayStation 4 — не пропустите.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Платформы: Wii U, Nintendo Switch.

Дата выхода: 3 марта.

Вместе с консолью Switch компания Nintendo предлагает очередной выпуск "Зельды". Кто знаком с сериалом, тот и так отложил денег на покупку игры, а остальным попробуем растолковать, в чём её сила. Прежде всего, The Legend of Zelda — сказочное приключение, но, в отличие от тех времён, когда по ней фанател покойный Робин Уильямс, новая глава предлагает открытый мир. Иди куда хочешь, исследуй подземелья в любом порядке. И этот открытый мир — живой: герой мёрзнет на холоде, варится в жару, чинит испорченное оружие, торгует, питается на привалах чем бог послал, а заодно (кто бы сомневался) спасает мир. Добавьте сюда сюжет в лучших традициях жанра фэнтези, эпические битвы с монстрами и старый добрый душок авантюризма.

Комментарий Лайфа: Если вы редкий покупатель Nintendo Switch, то, кроме Breath of the Wild вместе с консолью, брать вам в общем-то нечего. Потому что по части эксклюзивов для этого устройства — шаром покати. Несколько переизданий вроде японской RPG I am Setsuna и головоломки World of Goo, вечериночная забава 1-2-Switch, предлагающая доить виртуальных коров — вся эта мишура теряется на фоне The Legend of Zelda, как селёдка перед китом. Зато обходить вниманием новые приключения Линка — себе дороже.

Ghost Recon: Wildlands

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One.

Дата выхода: 7 марта.

Что мы знаем о Боливии? Там убили Че Гевару, а ещё там добывают нефть. И вовсю орудуют наркокартели из Мексики, добавляет компания Ubisoft. Чтобы хоть как-то справиться с этой напастью, нужно быть крутым оперативником из отряда "Призраков", носить с собой кучу тактических гаджетов и желательно — брать на операции троих друзей. Ведь Wildlands требует координации всей команды. Получив досье на очередного героинового барона, вы сообща прокладываете к нему путь в открытом мире и берёте базу штурмом, распределив обязанности между участниками рейда. Один расчехляет винтовку с оптикой и прикрывает компанию с холма, второй по-тихому снимает часового, а ещё двое берут под контроль оба выхода — так познаётся внутренняя гармония игры.

Комментарий Лайфа: Ghost Recon: Wildlands вызвала немало вопросов уже на стадии бета-теста. Например, почему открытый мир — по заверениям разработчиков, самый просторный из тех, что они делали — настолько скучен и пуст? Здесь птицы не поют, деревья не растут… Или почему задания скроены по одному лекалу? С другой стороны, боевик делает упор на командное взаимодействие: если вы не понаслышке знаете Rainbow Six: Siege и краем глаза следите за The Division, то вам может приглянуться и Wildlands.

Nier: Automata

Платформы: PlayStation 4.

Дата выхода: 10 марта.

После того как на Землю напали пришельцы, а люди ретировались отсюда на Луну, мир стал похож на глобальную свалку. Сквозь развалины многоэтажек пробиваются деревья, ржавеют заводы, по улицам прогуливаются дикие кабаны и лоси. Но симпатичная девушка-андроид (вернее, гиноид) по имени 2B продолжает сражаться за планету, выслеживая и уничтожая инопланетных роботов. В промежутках между боями она общается с другими андроидами, выходит на человеческое подполье, продаёт трофеи и улучшает свои характеристики за счёт микрочипов. Ради забавы можно подманить и оседлать секача — несмотря на обилие умных машин, постапокалипсис в местной редакции жизнерадостен.

Комментарий Лайфа: За разработку Nier: Automata отвечает студия Platinum Games, а это значит, что здесь поджидают как минимум зубодробительные схватки с монстрами. Пускай графически игра выглядит на поколение старше, в экшенах Bayonetta и Metal Gear Rising: Revengeance от тех же разработчиков погоду делало отнюдь не разрешение текстур. И кстати, не сексуальная объективация. Но то, как просто и в то же время увлекательно поданы сражения, — Nier в этом смысле держится авторского стиля.

Styx: Shards of Darkness

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One.

Дата выхода: 14 марта.

Гоблин Стикс — проныра, каких свет не видывал. Он находит выход в любой ситуации, тенью ползёт по парапету на краю крыши и протискивается сквозь вентиляцию, мартышкой скачет по притолокам, крадётся за спинами охранников, а когда становится сложно — действует при помощи собственного клона. Зачем ему такие навыки? Да чтобы воровать — вот зачем. Потому что лучшее оружие вора — не вежливость, а скрытность. В Shards of Darkness зелёному уродцу предстоит стащить особо ценный скипетр эльфов и заодно обчистить пару-тройку царских чертогов: землю крестьянам, фабрики рабочим, драгоценности — гоблину.

Комментарий Лайфа: При довольно пухлом портфолио у Cyanide репутация студии со скамьи запасных. Спортивные менеджеры, неоднозначные экшены вроде Space Hulk: Deathwing, эксперименты в жанре фэнтези — всё это, строго говоря, на любителя. Но приключения Стикса выделяются на фоне остальной продукции разработчиков — и за счёт негодяя в главной роли, и благодаря удачному сочетанию ниндзя-геймплея с головоломками. Первая часть — не эпохальное произведение, не шедевр, но такая игра, за которой не стесняешься провести несколько вечеров. Со второй примерно та же история.

Mass Effect: Andromeda

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One.

Дата выхода: 23 марта.

"Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике…" — если раньше так начинались эпизоды "Звёздных войн", то теперь ещё и Mass Effect: Andromeda. Ведь действие этой космической RPG переместилось из Млечного Пути в туманность Андромеды, куда разумные расы отправили ковчег колонистов. За одного из посланников и предстоит играть, а вернее — жить. Потому что сериал традиционно позволяет себе многое: от перестрелок с чудовищами до половых отношений с ними же. Добавьте сюда историю о столкновении наших астронавтов с уродливыми чужаками кеттами, которые то набиваются в друзья, то мечтают убить всех человеков. Вы ведь уже знаете, что с этим делать, правда?

Комментарий Лайфа: Самобытных космоопер в индустрии, да ещё таких, чтобы с замиранием следить за их сюжетом, — раз, два и обчёлся. Mass Effect же составляет приятное исключение: сериал отличает рельефность характеров, ни на что не похожий конфликт галактических масштабов в основе, особый подход к ролевой системе и уйма деталей, давно вошедших в моду. Например, колесо диалогов. Но редкий поклонник простил BioWare то, как закончились похождения Шепарда и его команды. Поэтому "Андромеда" не касается оригинальной трилогии, запускает конвейер эмоций по новой — словом, перезапуск. И повод проверить, как новый состав студии справится с легендарным материалом.