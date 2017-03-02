Новая игра BioWare развернётся в научно-фантастическом сеттинге

Поклонники студии BioWare продолжают по крупицам собирать информацию о новой игре студии.

Финансовый директор компании EA Блейк Йоргенсен рассказал , что будущий проект BioWare будет относиться к жанру научной фантастики. При этом речь не идёт об очередной Mass Effect — одна из команд студии работает над совершенно новым проектом.

Ранее BioWare сообщала, что их новая игра предложит игрокам "ранее невиданный кооперативный геймплей", при этом оставаясь сюжетно-ориентированной. В Сети популярна теория, что авторы Mass Effect делают аналог кооперативного шутера Destiny.

О дате официального анонса таинственной игры всё ещё не сообщается.