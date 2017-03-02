Новая игра BioWare развернётся в научно-фантастическом сеттинге
Кадр видео “BioWare E3 2014 Trailer (Mass Effect and New Title)”. Скриншот © L!FE
Поклонники студии BioWare продолжают по крупицам собирать информацию о новой игре студии.
Финансовый директор компании EA Блейк Йоргенсен рассказал, что будущий проект BioWare будет относиться к жанру научной фантастики. При этом речь не идёт об очередной Mass Effect — одна из команд студии работает над совершенно новым проектом.
BioWare делает новую научно-фантастическую игру
Скриншот © L!FE
Ранее BioWare сообщала, что их новая игра предложит игрокам "ранее невиданный кооперативный геймплей", при этом оставаясь сюжетно-ориентированной. В Сети популярна теория, что авторы Mass Effect делают аналог кооперативного шутера Destiny.
О дате официального анонса таинственной игры всё ещё не сообщается.