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Опубликовано 2 марта 2017, 08:11

Новая игра BioWare развернётся в научно-фантастическом сеттинге

Кадр видео &ldquo;BioWare E3 2014 Trailer (Mass Effect and New Title)&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “BioWare E3 2014 Trailer (Mass Effect and New Title)”. Скриншот © L!FE

Поклонники студии BioWare продолжают по крупицам собирать информацию о новой игре студии.

Финансовый директор компании EA Блейк Йоргенсен рассказал, что будущий проект BioWare будет относиться к жанру научной фантастики. При этом речь не идёт об очередной Mass Effect — одна из команд студии работает над совершенно новым проектом.

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BioWare делает новую научно-фантастическую игру

Скриншот © L!FE

Ранее BioWare сообщала, что их новая игра предложит игрокам "ранее невиданный кооперативный геймплей", при этом оставаясь сюжетно-ориентированной. В Сети популярна теория, что авторы Mass Effect делают аналог кооперативного шутера Destiny.

О дате официального анонса таинственной игры всё ещё не сообщается.

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Станислав Погорский
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