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Опубликовано 2 марта 2017, 11:40

Бастрыкин назвал главную причину бегства Вороненкова на Украину

Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По словам председателя Следственного комитета РФ, в России экс-депутату грозили уголовное преследование и арест.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков сбежал на Украину, чтобы избежать уголовного преследования со стороны российских правоохранительных органов. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на расширенной коллегии ведомства.

— Мы дважды выносили постановление в отношении этого депутата. Он проходил организатором по мошенническим схемам наезда на предпринимателей. Тянули, пока он не вышел из состава Госдумы и не уехал на Украину, потому что его могли бы привлечь к уголовной ответственности и арестовать, — заявил Бастрыкин.

Напомним, СКР объявил сбежавшего на Украину Вороненкова в федеральный розыск после того, как следователи активизировали расследование дела о рейдерском захвате здания в Москве. Экс-депутату Госдумы было заочно предъявлено обвинение.

Добавим, следователи и ранее пытались привлечь Вороненкова к уголовной ответственности, но Генпрокуратура отказывала в этом, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность.

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Марина Калегина
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