Авторы Mass Effect: Andromeda отказались пускать фанатов в игру до её выхода
Разработчики новой игры серии Mass Effect в итоге отказались от проведения бета-тестирования.
Студия BioWare сообщила об отмене бета-тестирования многопользовательского режима Mass Effect: Andromeda.
Авторы Mass Effect: Andromeda огорчили фанатов
О многопользовательском режиме Andromeda разработчики рассказывали много. Бета-тестирование было анонсировано ещё в ноябре, однако теперь планы поменялись.
По словам разработчиков, в Mass Effect: Andromeda будет настоящий живой многопользовательский режим и динамично развивающийся кооперативный режим. Студия BioWare провела все тесты самостоятельно, поэтому просить помощи у геймеров нет.
Релиз Mass Effect: Andromeda состоится 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.