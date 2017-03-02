Авторы Mass Effect: Andromeda отказались пускать фанатов в игру до её выхода

Разработчики новой игры серии Mass Effect в итоге отказались от проведения бета-тестирования.

Студия BioWare сообщила об отмене бета-тестирования многопользовательского режима Mass Effect: Andromeda.

Авторы Mass Effect: Andromeda огорчили фанатов Фото: © Flickr/War Realm Podcast

О многопользовательском режиме Andromeda разработчики рассказывали много. Бета-тестирование было анонсировано ещё в ноябре, однако теперь планы поменялись.

По словам разработчиков, в Mass Effect: Andromeda будет настоящий живой многопользовательский режим и динамично развивающийся кооперативный режим. Студия BioWare провела все тесты самостоятельно, поэтому просить помощи у геймеров нет.