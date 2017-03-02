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Опубликовано 2 марта 2017, 10:21

Авторы Mass Effect: Andromeda отказались пускать фанатов в игру до её выхода

Фото: &copy; Flickr/War Realm Podcast

Фото: © Flickr/War Realm Podcast

Разработчики новой игры серии Mass Effect в итоге отказались от проведения бета-тестирования.

Студия BioWare сообщила об отмене бета-тестирования многопользовательского режима Mass Effect: Andromeda.

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Авторы Mass Effect: Andromeda огорчили фанатов

Фото: © Flickr/War Realm Podcast

О многопользовательском режиме Andromeda разработчики рассказывали много. Бета-тестирование было анонсировано ещё в ноябре, однако теперь планы поменялись.

По словам разработчиков, в Mass Effect: Andromeda будет настоящий живой многопользовательский режим и динамично развивающийся кооперативный режим. Студия BioWare провела все тесты самостоятельно, поэтому просить помощи у геймеров нет.

Релиз Mass Effect: Andromeda состоится 21 марта 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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