В суд поддержать Захарченко пришла участница шоу "Холостяк"
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Участница шоу "Холостяк" и бывшая жена 38-летнего полковника Дмитрия Захарченко 29-летняя Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд.
Девушка появилась в суде в кожаных штанах, на заседании она много кокетничала и перемигивалась с Дмитрием Захарченко.
В результате судья сделал Саратовцевой замечание и пригрозил удалить её с заседания за неподобающее поведение.
Напомним, ранее Лайф сообщил, что Саратовцева покинула шоу "Холостяк" после настойчивых требований Захарченко. Девушка утверждает, что несколько лет назад полковник сделал ей предложение именно для того, чтобы убедить её покинуть телепередачу. Позже Захарченко развёлся с женой, заподозрив её в том, что она оказывает эскорт-услуги.