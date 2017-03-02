В суд поддержать Захарченко пришла участница шоу "Холостяк"

Девушка появилась в суде в кожаных штанах, на заседании она много кокетничала и перемигивалась с Дмитрием Захарченко.

Напомним, ранее Лайф сообщил, что Саратовцева покинула шоу "Холостяк" после настойчивых требований Захарченко. Девушка утверждает, что несколько лет назад полковник сделал ей предложение именно для того, чтобы убедить её покинуть телепередачу. Позже Захарченко развёлся с женой, заподозрив её в том, что она оказывает эскорт-услуги.