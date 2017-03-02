В ГД заявили, что после взятия Пальмиры армией САР боевики сами уйдут из города

Сегодня вечером стало известно, что сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ взяли древний город Пальмиру.

Член Комитета Госдумы по обороне, координатор парламентской группы дружбы РФ и Сирии Дмитрий Саблин заявил Лайфу, что победа армии Сирии в Пальмире была очевидна ещё вчера.

— Я убеждён, что Пальмиру взяли окончательно. Я был убеждён, что возьмут, ещё вчера, когда армия Сирии заняла господствующие высоты. Завладев цитаделью (главная высота над городом и дорогой, ведущей к Пальмире. — Прим. ред.), сирийские военные отрезали возможность поставки террористам боеприпасов и продовольствия. Теперь члены ИГИЛ* уйдут сами, — пояснил Дмитрий Саблин.

Напомним, накануне правительственные войска выбили террористов из древней крепости на западе Пальмиры.

Также сообщалось, что террористы начали ещё с утра покидать город.