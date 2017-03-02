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Опубликовано 2 марта 2017, 18:32

В ГД заявили, что после взятия Пальмиры армией САР боевики сами уйдут из города

Фото:&copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото:© РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сегодня вечером стало известно, что сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ взяли древний город Пальмиру.

Член Комитета Госдумы по обороне, координатор парламентской группы дружбы РФ и Сирии Дмитрий Саблин заявил Лайфу, что победа армии Сирии в Пальмире была очевидна ещё вчера.

— Я убеждён, что Пальмиру взяли окончательно. Я был убеждён, что возьмут, ещё вчера, когда армия Сирии заняла господствующие высоты. Завладев цитаделью (главная высота над городом и дорогой, ведущей к Пальмире. — Прим. ред.), сирийские военные отрезали возможность поставки террористам боеприпасов и продовольствия. Теперь члены ИГИЛ* уйдут сами, — пояснил Дмитрий Саблин.

Напомним, накануне правительственные войска выбили террористов из древней крепости на западе Пальмиры.

Также сообщалось, что террористы начали ещё с утра покидать город.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.

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Ксения Кияница
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