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Опубликовано 3 марта 2017, 04:44

Звезда сериала "Кремниевая долина" озвучил героя Mass Effect: Andromeda

Кадр видео: youtube/BioWare Base

Кадр видео: youtube/BioWare Base

Натали Дормер из "Игры престолов" будет не единственной сериальной звездой, озвучившей персонажа Mass Effect: Andromeda.

В игре можно будет услышать голос Кумэйла Нанджиани, исполняющего роль одного из разработчиков-стартаперов в сериале "Кремниевая долина".

Ранее Кумэйл заявлял, что он озвучил в Mass Effect: Andromeda "космическую лягушку". Выяснилось, что речь идёт о представителе расы саларианцев Джаруне Танне, политике, прибывшем в Андромеду вместе с остальными героями.

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Актёр из "Кремниевой долины" озвучил персонажа Mass Effect: Andromeda

Нанджиани считает, что ему повезло принять участие в такой известной серии игр. Он описал Джаруна как политика, пытающегося строить из себя значимую персону, но время от время выдающего свою ранимость.

Mass Effect: Andromeda выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 23 марта.

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Станислав Погорский
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