Звезда сериала "Кремниевая долина" озвучил героя Mass Effect: Andromeda

Натали Дормер из "Игры престолов" будет не единственной сериальной звездой, озвучившей персонажа Mass Effect: Andromeda.

В игре можно будет услышать голос Кумэйла Нанджиани, исполняющего роль одного из разработчиков-стартаперов в сериале "Кремниевая долина".

Ранее Кумэйл заявлял, что он озвучил в Mass Effect: Andromeda "космическую лягушку". Выяснилось, что речь идёт о представителе расы саларианцев Джаруне Танне, политике, прибывшем в Андромеду вместе с остальными героями.

Нанджиани считает, что ему повезло принять участие в такой известной серии игр. Он описал Джаруна как политика, пытающегося строить из себя значимую персону, но время от время выдающего свою ранимость.

Mass Effect: Andromeda выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 23 марта.