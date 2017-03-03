В Госдуме раскритиковали законопроект о запрете санкционки из стран ЕАЭС

Минфин внёс в Госдуму законопроект, в котором говорится о запрете оборота в России ряда товаров, поступающих из стран — членов Евразийского экономического союза. В частности, речь идёт о продукции, при ввозе которой уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличающимся от ставок таможенного тарифа союза.

— Не надо принимать меры по отношению к своим друзьям. Мы не успели создать Таможенный союз, как можем начать входить в разногласия с близкими друзьями, — прокомментировал Лайфу первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.