Кузнецова: Для закрытия "групп смерти" важно объединить усилия

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка отметила, что подросткам также необходимо предложить альтернативный контент.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что считает необходимым объединить усилия властей и общества в борьбе с "группами смерти".

— К сожалению, законодательство не было готово к вызовам времени. Мы вышли с инициативой об уголовной ответственности за призывы к суициду в Сети. Законопроект подготовлен, сейчас он находится в правительстве, — рассказала Лайфу Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка также отметила, что подросткам необходима альтернатива.