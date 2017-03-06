Авторы Mass Effect: Andromeda рассказали о системе развития персонажа

Количество информации о новой игре BioWare растёт с каждым днём. В этот раз разработчики поделились новым скриншотом и раскрыли подробности о настройках персонажа.

Теперь игрокам стало известно о характеристиках и статистике турианца в многопользовательском режиме. Авторы Mass Effect раскрыли механики "престижей", в которой пользователи получают бонусы к определённому классу персонажей. Чем дольше играть за различных персонажей, тем больше бонусов можно будет получить.

Система развития персонажа в Mass Effect: Andromeda удивит игроков Кадр из видео © youtube.com/Mass Effect

Кроме того, наблюдаются различия в диалогах Скотта и Сары Райдеров. Они не всегда касаются романтики. По словам разработчиков, они попытались сделать на самом деле разных главных героев, а не просто поменять пол.

Среди других особенностей можно выделить открытые планеты Андромеды, которые населены большим количеством персонажей. Игроки будут погружены в сражения и исследования больших планет. Пользователи смогут настраивать броню как в одиночном режиме, так и в многопользовательском.

Также после прохождения игроки получат доступ к режиму New Game+, а у версии для персональных компьютеров будет полноценная поддержка контроллеров.