В Госдуме требуют проверить родителей и учителей школьниц после их суицидов

Напомним, за одну неделю в Москве совершили суицид две школьницы, которые состояли в группах "Аниме" и "ЛГБТ".

Депутат Госдумы Оксана Пушкина уверена, что в смерти школьниц, которые совершили суицид в Москве, виноваты не только представители ЛГБТ- и аниме-групп, но педагоги и родители.

— Пока вопросов больше, чем ответов. Связаны ли между собой две эти трагедии, предстоит выяснить следователям. Если девочек действительно кто-то подстрекал к самоубийству, он должен отвечать по всей строгости закона. Но, пока мы этого не знаем, списывать всё на влияние ЛГБТ- или аниме-паблики не стоит. Причины могут быть совсем в другом, — прокомментировала Лайфу Оксана Пушкина.

Депутат уверена, что подросткам не хватало общения и внимания со стороны взрослых.

— Сообщается, что девочек систематически обижали в школе, но учителей это, очевидно, не интересовало. Известно, что обе погибшие вели замкнутый образ жизни. Но пытались ли родители восполнить этот недостаток общения? Или оставляли своих детей один на один со смартфонами и планшетами? К сожалению, такое безразличие можно встретить сегодня повсеместно. Поэтому рано снимать ответственность за произошедшее с родителей и педагогов только потому, что девочки состояли в каких-то интернет-сообществах, — уточнила Оксана Пушкина.