Ранние игроки Mass Effect: Andromeda не смогут пройти кампанию целиком

Стало известно, что ранние игроки Mass Effect: Andromeda получат доступ к ограниченной версии ролевого экшена.

Об ограниченности ранней версии игры рассказал в своём "твиттере" продюсер Mass Effect: Andromeda Фернандо Мело.

Таким образом, первые игроки Mass Effect: Andromeda получат доступ к 10-часовой пробной версии. За это время они смогут поучаствовать в мультиплеерных баталиях или пройти несколько доступных сюжетных миссий. Какая именно часть истории будет доступна, не сообщается.

Ранние игроки Mass Effect: Andromeda смогут пройти лишь несколько сюжетных миссий

Для получения раннего доступа к Mass Effect: Andromeda нужно обладать подпиской EA Access или Origin Access на PC или Xbox One.

Первые игроки смогут начать прохождение уже 16 марта, а остальным придётся ждать 23 марта. Тогда Mass Effect: Andromeda станет доступна на PC, PS4 и Xbox One.