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Опубликовано 7 марта 2017, 05:29

Ранние игроки Mass Effect: Andromeda не смогут пройти кампанию целиком

Фото: &copy; Electronic Arts Inc.

Фото: © Electronic Arts Inc.

Стало известно, что ранние игроки Mass Effect: Andromeda получат доступ к ограниченной версии ролевого экшена.

Об ограниченности ранней версии игры рассказал в своём "твиттере" продюсер Mass Effect: Andromeda Фернандо Мело.

Таким образом, первые игроки Mass Effect: Andromeda получат доступ к 10-часовой пробной версии. За это время они смогут поучаствовать в мультиплеерных баталиях или пройти несколько доступных сюжетных миссий. Какая именно часть истории будет доступна, не сообщается.

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Ранние игроки Mass Effect: Andromeda смогут пройти лишь несколько сюжетных миссий

Фото: © Electronic Arts Inc.

Для получения раннего доступа к Mass Effect: Andromeda нужно обладать подпиской EA Access или Origin Access на PC или Xbox One.

Первые игроки смогут начать прохождение уже 16 марта, а остальным придётся ждать 23 марта. Тогда Mass Effect: Andromeda станет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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