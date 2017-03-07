Ранние игроки Mass Effect: Andromeda не смогут пройти кампанию целиком
Фото: © Electronic Arts Inc.
Стало известно, что ранние игроки Mass Effect: Andromeda получат доступ к ограниченной версии ролевого экшена.
Об ограниченности ранней версии игры рассказал в своём "твиттере" продюсер Mass Effect: Andromeda Фернандо Мело.
@Xartain you can play it all in sp if you want, but it is gated (you can't cont story after a point, but can explore or restart for ex)— Fernando Melo (@DiscoBabaloo) 5 марта 2017 г.
Таким образом, первые игроки Mass Effect: Andromeda получат доступ к 10-часовой пробной версии. За это время они смогут поучаствовать в мультиплеерных баталиях или пройти несколько доступных сюжетных миссий. Какая именно часть истории будет доступна, не сообщается.
Ранние игроки Mass Effect: Andromeda смогут пройти лишь несколько сюжетных миссий
Фото: © Electronic Arts Inc.
Для получения раннего доступа к Mass Effect: Andromeda нужно обладать подпиской EA Access или Origin Access на PC или Xbox One.
Первые игроки смогут начать прохождение уже 16 марта, а остальным придётся ждать 23 марта. Тогда Mass Effect: Andromeda станет доступна на PC, PS4 и Xbox One.