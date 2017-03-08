Авторы Mass Effect: Andromeda намекнули на возвращение популярной расы

Поклонники серии Mass Effect уже долгое время гадают, какие расы из вымышленной версии Млечного Пути появятся в Andromeda. Кажется, разработчики ещё не раскрыли весь список.

Новый ролик из серии брифингов для участников инициативы "Андромеда" из Mass Effect: Andromeda рассказывает о семи основных планетах, которые предстоит колонизировать игрокам. В описании одной из них закадровый голос комментирует, что "этот мир подойдёт для кварианских колонистов".

В Mass Effect: Andromeda не будет всех рас из Млечного Пути, которые мы знали по предыдущим частям. Однако BioWare скрытничали по поводу того, будут ли в игре кварианцы.