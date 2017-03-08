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Опубликовано 8 марта 2017, 06:41

Авторы Mass Effect: Andromeda намекнули на возвращение популярной расы

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Quariansarecool

Фото: © facebook.com/Quariansarecool

Поклонники серии Mass Effect уже долгое время гадают, какие расы из вымышленной версии Млечного Пути появятся в Andromeda. Кажется, разработчики ещё не раскрыли весь список.

Новый ролик из серии брифингов для участников инициативы "Андромеда" из Mass Effect: Andromeda рассказывает о семи основных планетах, которые предстоит колонизировать игрокам. В описании одной из них закадровый голос комментирует, что "этот мир подойдёт для кварианских колонистов".

В Mass Effect: Andromeda не будет всех рас из Млечного Пути, которые мы знали по предыдущим частям. Однако BioWare скрытничали по поводу того, будут ли в игре кварианцы.

Впервые раса кварианцев появилась в оригинальной трилогии Mass Effect. Это гуманоиды, вынужденные постоянно носить жизнеобеспечивающие костюмы для выживания на любой планете Млечного Пути. Поклонники серии подозревали, что на возвращение кварианцев в новой игре можно не надеяться. Судя по всему, это не так.

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В Mass Effect: Andromeda может появиться раса кварианцев

Фото: © facebook.com/Quariansarecool

Журналисты, успевшие пройти часть Mass Effect: Andromeda, подозревают, что кварианцы, даже если они будут в игре, не сыграют значительной роли в развитии сюжета. Разработчики эти спекуляции пока не комментируют.

Mass Effect: Andromeda выйдет на PC, PS4 и Xbox One 23 марта.

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Станислав Погорский
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