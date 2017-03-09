"ПСЖ" сохранит "тренеришку Дзюбы" после исторического фиаско в Барселоне

Напомним, "ПСЖ" стал первым в истории еврокубков клубов, не сумевшим выйти в следующий раунд плей-офф после победы 4:0 в первом матче. В ответной встрече с "Барселоной" подопечные Унаи Эмери проигрывали 1:3, но умудрились в заключительные 7 минут пропустить еще три гола (их устраивало два) — и вылететь из турнира.

Тем не менее президент парижского клуба заявил, что не собирается увольнять баскского специалиста.

Отметим, что Эмери возглавил "ПСЖ" летом 2016 года. До этого он установил невероятный рекорд, приведя "Севилью" к трём триумфам в Лиге Европы кряду. А ещё раньше у Эмери был неудачный опыт руководства московским "Спартаком", который разорвал с ним контракт досрочно. Эмери удостоился прозвища "тренеришка", прочно закрепившегося за ним в России, от форварда Артёма Дзюбы.