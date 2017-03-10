Названы системные требования для Mass Effect: Andromeda
Разработчики Mass Effect: Andromeda огласили полный список системных требований для тех, кто собирается играть в неё на PC.
Фото © Wikimedia Commons
Компания EA сделала специальную страницу, на которой содержатся ответы на часто задаваемые вопросы будущих игроков Mass Effect: Andromeda. Там также были опубликованы системные требования.
Для игры в разрешении 720p с низкими настройками графики вам понадобится процессор не хуже Intel Core i5 3570 или AMD FX-6350, 8 Гбайт оперативной памяти и видеокарта хотя бы уровня GTX 660 2 Гбайт или Radeon 7750 2 Гбайт. Тем же, кто собирается играть в 1080p с высоким качеством графики, потребуется Intel Core i7-4790 или AMD FX-8350 и лучше, 16 Гбайт оперативной памяти и GTX 1060 3 Гбайт или RX 480 4 Гбайт в качестве видеокарты. Также в рекомендуемых требованиях указана операционная система Windows 10 и 55 Гбайт свободного места на жёстком диске.
Разработчики поделились системными требованиями для Mass Effect: Andromeda
Фото © Wikimedia Commons
Игроков смутило то, что данные конфигурации, по словам разработчика, рассчитаны для вывода изображения с частотой 30 кадров в секунду — нормой среди геймеров (особенно на PC) считается минимум 60 кадров. Некоторые подозревают, что произошла ошибка: по их мнению, указанные характеристики должны подходить для 60 кадров в секунду.
Тем не менее разработчики никак не прокомментировали эти недовольства. Всё прояснится, когда игра станет доступна: подписчики EA Access и Origin Access получат её уже 16 марта, а остальным придётся ждать до 23 марта.