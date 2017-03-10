Названы системные требования для Mass Effect: Andromeda

Компания EA сделала специальную страницу, на которой содержатся ответы на часто задаваемые вопросы будущих игроков Mass Effect: Andromeda. Там также были опубликованы системные требования.

Для игры в разрешении 720p с низкими настройками графики вам понадобится процессор не хуже Intel Core i5 3570 или AMD FX-6350, 8 Гбайт оперативной памяти и видеокарта хотя бы уровня GTX 660 2 Гбайт или Radeon 7750 2 Гбайт. Тем же, кто собирается играть в 1080p с высоким качеством графики, потребуется Intel Core i7-4790 или AMD FX-8350 и лучше, 16 Гбайт оперативной памяти и GTX 1060 3 Гбайт или RX 480 4 Гбайт в качестве видеокарты. Также в рекомендуемых требованиях указана операционная система Windows 10 и 55 Гбайт свободного места на жёстком диске.