Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2017, 07:23

Авторы Mass Effect: Andromeda поощряют полигамию

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

В новой игре BioWare можно будет получить награду за роман сразу с тремя персонажами.

В оказавшемся в Сети списке достижений Mass Effect: Andromeda была найдена награда Matchmaker. Её выдают пользователям, которые закрутили роман сразу с тремя побочными персонажами.

image

В Mass Effect: Andromeda будет много романтики

Фото © Wikimedia Commons

Для получения награды игрокам не нужно будет три раза вступать в отношения в течение одного прохождения игры. Однако такая возможность, по всей видимости, будет.

Ранее разработчики рассказывали, что романтика и секс в Mass Effect: Andromeda будут самыми реалистичными в серии.

Выход Mass Effect: Andromeda состоится 21 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • masseffect
  • xboxone
  • bioware
  • masseffectandromeda
  • пк
  • ps4
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar