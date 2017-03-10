Авторы Mass Effect: Andromeda поощряют полигамию

В новой игре BioWare можно будет получить награду за роман сразу с тремя персонажами.

В оказавшемся в Сети списке достижений Mass Effect: Andromeda была найдена награда Matchmaker. Её выдают пользователям, которые закрутили роман сразу с тремя побочными персонажами.

В Mass Effect: Andromeda будет много романтики Фото © Wikimedia Commons

Для получения награды игрокам не нужно будет три раза вступать в отношения в течение одного прохождения игры. Однако такая возможность, по всей видимости, будет.

Ранее разработчики рассказывали, что романтика и секс в Mass Effect: Andromeda будут самыми реалистичными в серии.