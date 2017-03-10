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Регион
Опубликовано 10 марта 2017, 16:21

В Посольстве РФ в Ливии сообщили о состоянии задержанных моряков

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Юрьев

Фото: © РИА Новости/Александр Юрьев

Все задержанные живы, остаются на территории Ливии, при этом судно они уже покинули.

Члены экипажа судна "Мерлен", которое задержали на территории Ливии, живы, их здоровью ничто не угрожает, сообщил Лайфу заведующий консульским отделом Посольства РФ в Ливии Андрей Филин.

— Все живы-здоровы, состояние известно, место, где находятся, — они не на судне, — сказал Филин.

Он подтвердил, что моряки остаются на территории Ливии, а сотрудники посольства делают всё возможное для разрешения ситуации.

— Посол занимается, всё посольство занимается. Несмотря на предупреждение МИД о нежелательности заходов в Ливию любым транспортом, эконом-операторы продолжат посылать туда людей, которые попадают в очень тяжёлое положение, — подчеркнул заведующий консульским отделом диппредставительства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что у берегов Ливии 5 марта задержали российский сухогруз. Как стало известно Лайфу, среди членов экипажа — семь человек, граждане РФ из разных городов.

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Ксения Кияница
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