В Посольстве РФ в Ливии сообщили о состоянии задержанных моряков

Все задержанные живы, остаются на территории Ливии, при этом судно они уже покинули.

Члены экипажа судна "Мерлен", которое задержали на территории Ливии, живы, их здоровью ничто не угрожает, сообщил Лайфу заведующий консульским отделом Посольства РФ в Ливии Андрей Филин.

— Все живы-здоровы, состояние известно, место, где находятся, — они не на судне, — сказал Филин.

Он подтвердил, что моряки остаются на территории Ливии, а сотрудники посольства делают всё возможное для разрешения ситуации.

— Посол занимается, всё посольство занимается. Несмотря на предупреждение МИД о нежелательности заходов в Ливию любым транспортом, эконом-операторы продолжат посылать туда людей, которые попадают в очень тяжёлое положение, — подчеркнул заведующий консульским отделом диппредставительства.